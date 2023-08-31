В ГУР объяснили, как россияне использовали уничтоженные в Пскове Ил-76

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"По нашей информации четыре транспортных самолета, которые уничтожены в Пскове, не подлежат восстановлению и ремонту. Два самолета получили повреждения, которые наверняка можно будет устранить", - сообщил Юсов.

По словам представителя ГУР МО, россияне регулярно используют транспортную авиацию для перебрасывания личного состава, сил, средств и вооружения.

"Все, что касается враждебной логистики, в том числе транспортной авиации, должно быть нейтрализовано, ликвидировано, обезврежено, пока захватчики не уберутся из нашей украинской земли", - подчеркнул Юсов.