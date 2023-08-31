В ГУР объяснили, как россияне использовали уничтоженные в Пскове Ил-76
Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что россияне используют транспортную авиацию для перебрасывания личного состава и вооружения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"По нашей информации четыре транспортных самолета, которые уничтожены в Пскове, не подлежат восстановлению и ремонту. Два самолета получили повреждения, которые наверняка можно будет устранить", - сообщил Юсов.
По словам представителя ГУР МО, россияне регулярно используют транспортную авиацию для перебрасывания личного состава, сил, средств и вооружения.
"Все, что касается враждебной логистики, в том числе транспортной авиации, должно быть нейтрализовано, ликвидировано, обезврежено, пока захватчики не уберутся из нашей украинской земли", - подчеркнул Юсов.
- Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76
- Во время масштабной атаки дронов в ночь на 29 августа силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76, ведь они направлены на защиту Москвы.
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