Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram.

В ГУР обнародовали очередной перехват вражеских разговоров во время массированной атаки украинской территории дронами-камикадзе 10 февраля. Это краткий диалог двух операторов Shahed, уточняющих координаты цели.

При этом собеседники общаются диалектом курдского языка с вкраплением слов на фарсе.

"То есть командование оккупационных войск привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают россиян использовать дроны. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования Shahed", - констатировали в разведке. .

В ГУР напомнили, что во время проведения своих операций в Сирии русские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.