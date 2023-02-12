В ГУР обнародовали доказательство, что Россия привлекает курдов к управлению "шахедами"
Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников к организации атак дронов-камикадзе по территории Украины
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram.
В ГУР обнародовали очередной перехват вражеских разговоров во время массированной атаки украинской территории дронами-камикадзе 10 февраля. Это краткий диалог двух операторов Shahed, уточняющих координаты цели.
При этом собеседники общаются диалектом курдского языка с вкраплением слов на фарсе.
"То есть командование оккупационных войск привлекает к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, которые обучают россиян использовать дроны. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рашистов также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования Shahed", - констатировали в разведке. .
В ГУР напомнили, что во время проведения своих операций в Сирии русские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.
- 24 ноября 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что ВСУ уничтожили иранских инструкторов , прибывших в временно оккупированный Крым, чтобы помогать россиянам с эксплуатацией дронов-камикадзе.
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