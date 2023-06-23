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В ГУР не исключают вероятность новых российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины осенью

23 июня, 2023 пятница
09:58
Война с Россией

Массированные ракетно-дроновые атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру могут повториться этой осенью, а у Украины все еще недостаточно средств ПВО

Об этом заявил в интервью РБК-Украина представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

"Мы не исключаем такой возможности (ударов по энергетической инфраструктуре, – ред.). Во-первых, как я уже сказал, производство (ракет, – ред.) есть", - сказал он.

Представитель ГУР отметил, что прошлую зиму Украина пережила нормально, энергосистема выстояла, следовательно, оккупанты не достигли желаемых результатов. Следовательно, могут попробовать еще раз. Украина должна наращивать противовоздушную оборону, ведь ее территория очень велика и имеющихся средств ПВО пока недостаточно для прикрытия всех областей.

"Мы готовимся. Мы понимаем эту проблему, понимают эту проблему и наши партнеры. И, повторюсь, противовоздушная оборона – это один из приоритетов на сегодняшний день для повышения способности Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Скибицкий.

  • Сейчас энергосистема Украины работает стабильно, проходят плановые ремонты поврежденного оборудования. Однако в пиковые часы потребления иногда применяется импорт электроэнергии из других стран, чтобы сохранить стабильность системы. В Укрэнерго дали советы украинцам, какие приборы не следует включать в вечерние часы , чтобы сохранить баланс в энергосистеме.
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