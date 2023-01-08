Об этом Скибицкий рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera .

По его словам, война может закончиться в 2023 году, если продолжится экономическое давление на Россию, а поддержка Украины международным сообществом останется на высоком уровне.

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы война закончилась в этом году. Это также зависит от того, как идут экономические дела в России и останется ли высоким экономическое давление. И что поддержка Украины со стороны международного сообщества останется такой же, а Россия будет все более изолирована" ", – сказал представитель Главного управления разведки Минобороны.

Он подчеркнул, что целью Украины остается возвращение к границам 1991 года.

"Нашей целью остается освобождение всех оккупированных территорий и возвращение к границам до 1991 года", – отметил Скибицкий.

2 января американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может вернуть оккупированный Крым к осени при условии получения обещанного оружия и сохранения западных санкций против России.

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