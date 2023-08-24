В ГУР назвали количество самолетов Ту-22М3, оставшихся в России

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 самолетов РФ.

"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще тех, кто на ремонте будет, то есть 27. То есть не так много тех, которые действительно летают", – сказал Буданов.

По словам разведчика, в результате операций на российских военных аэродромах Сольцы в Новгородской области и Шайковка в Калужской области два самолета были полностью уничтожены, еще два получили повреждения: "Пораженные те будут со временем отремонтированы, это тоже надо понимать".

"Нам хорошо известные люди, которые это выполнили… это люди, которые с территории Российской Федерации выполнили определенные задачи", – добавил глава ГУР.

Что известно о ликвидации и самоуничтожении российской авиации

13 мая 2023 года в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35 .

17 мая на севере России разбился разведывательный самолет.

7 августа украинские военные из 47-й бригады "приземлили" рашистский вертолет в Запорожской области. Еще один – утром 9 августа.

23 августа вблизи Змеиного Силы безопасности и обороны Украины подвели российский военный самолет, пытавшийся атаковать наших защитников.

Также в среду в сети появилась информация о том, что недавно на один из аэродромов Украины приземлился российский вертолет Ми-8, экипаж якобы сдался в плен военным ВСУ. В ГУР Минобороны предварительно подтвердили данные и пообещали рассказать подробности впоследствии.

23 августа в Тверской области РФ разбился бизнес-джет Embraer , на борту которого находился главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин.

Более 20% зафиксированных потерь Россией пилотируемых самолетов и вертолетов за 18 месяцев полномасштабного вторжения вызваны не действиями украинских Сил обороны, а сбоями в системе, ошибками пилотов, дружеским огнем и другими инцидентами, напрямую не связанными с боевыми действиями.