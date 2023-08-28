В ГУР назвали количество ракет, которые Россия имеет в запасах
Россия хранит в запасах не менее 585 ракет, способных стрелять на расстояние более 500 км. Ими оккупанты чаще всего атакуют территорию Украины
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина.
Он отметил, что ГУР очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у россиян и их производством.
"Если говорить о баллистических и крылатых ракетах "искандер", то, по нашим данным, их сейчас есть примерно 270 единиц. Запасы "калибров" - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет", - подчеркнул Скибицкий.
По его словам, в запасах россиян также может быть еще около 75 единиц "кинджалов".
Замглавы ГУР добавил, что на сегодняшний день россияне меньше используют Х-101 по сравнению с осенью 2022 года. Скибицкий привел две причины.
"Во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить запасы этих ракет. Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь. это связано с дефицитом иностранных комплектующих.
Второй фактор – Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже "калибрами", которые мы успешно сбиваем", - пояснил представитель разведки.
- Накануне глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что стратегические бомбардировщики Ту-22М3 России стали менее угрожающими территории Украины после последних операций против них, которые уменьшили их способность использовать ракеты Х-22.
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