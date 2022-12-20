В ГУР назвали, кого РФ забирает на обменах пленными реже всего
В процессе обмена пленными представители России делят людей на "сорты" и уже исходя из этого формируют списки
Об этом во время национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию", – сказал он.
Так называемый антирейтинг, по словам Юсова, возглавляют принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий.
"А все остальное - начинается крайне тяжелый процесс. Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но что проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", – добавил представитель разведки.
- Как известно, 14 декабря Украина вернула из плена 64 воина Вооруженных Сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях. А в рамках обмена передала Российские Федерации священнику УПЦ Московского патриархата.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное