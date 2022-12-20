Об этом во время национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Рашистский режим – фашистский по своей сути, потому что он проводит определенную градацию", – сказал он.

Так называемый антирейтинг, по словам Юсова, возглавляют принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий.

"А все остальное - начинается крайне тяжелый процесс. Понятно, что офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но что проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса", – добавил представитель разведки.

Как известно, 14 декабря Украина вернула из плена 64 воина Вооруженных Сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях. А в рамках обмена передала Российские Федерации священнику УПЦ Московского патриархата.

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