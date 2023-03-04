В Гуляйпольской общине в результате вражеского обстрела погибли два человека
Утром в субботу, 4 марта, российская армия обстреляла Гуляйпольскую общину Запорожской области из артиллерии: погибли двое местных жителей
Об этом сообщили в telegram-канале Запорожской областной военной администрации.
Кроме этого, также сообщается о трех ракетах, которые оккупанты направили по Новониколаевке. Одна из них разрушила сельскохозяйственный объект.
Также отмечается, что Степногорскую общину враг накрыл градами: зафиксированы новые разрушения жилых домов. Добавляется, что обошлось без жертв.
В Приморском враг попал в частный дом и двор. Хозяин получил незначительные травмы.
- По состоянию на утро 4 марта зафиксированы обстрелы не менее 20 городов и сел в Донецкой области: повреждены медицинское учреждение, дома и промышленные объекты; есть раненые.
- Также 4 марта российская армия нанесла удар по селу Марьевка Запорожской области, расположенной на правом берегу Днепра. В результате повреждены дома.
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