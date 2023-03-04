Об этом сообщили в telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

Кроме этого, также сообщается о трех ракетах, которые оккупанты направили по Новониколаевке. Одна из них разрушила сельскохозяйственный объект.

Также отмечается, что Степногорскую общину враг накрыл градами: зафиксированы новые разрушения жилых домов. Добавляется, что обошлось без жертв.

В Приморском враг попал в частный дом и двор. Хозяин получил незначительные травмы.