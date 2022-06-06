В Гуляйполе в результате обстрелов оккупантов травмированы шесть человек, повреждены дома
Армия РФ продолжает обстреливать мирных жителей Гуляйполя Запорожской области. Только за предыдущие сутки шесть человек травмированы. Несколько домов в результате попадания рашистов загорелись, а взрывной волной выбило окна и двери
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .
"С 4 на 5 июня враг попал по многоэтажкам и частным домам гуляйпильцев. От ракетных попаданий во многих помещениях произошло возгорание, взрывной волной вынесло окна и двери. Также у людей повреждены гаражные помещения и другие хозяйственные здания", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские кафиры обстреляли местный стоматологический кабинет и продовольственный магазин. Здания с разрушенными крышами, разбитыми стенами и выбитыми окнами.
Известно, что в результате атак рашистов по меньшей мере шесть местных получили осколочные ранения.
- 6 июня из Запорожья планируют выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории.
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