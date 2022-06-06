Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .

"С 4 на 5 июня враг попал по многоэтажкам и частным домам гуляйпильцев. От ракетных попаданий во многих помещениях произошло возгорание, взрывной волной вынесло окна и двери. Также у людей повреждены гаражные помещения и другие хозяйственные здания", - говорится в сообщении.



Кроме того, российские кафиры обстреляли местный стоматологический кабинет и продовольственный магазин. Здания с разрушенными крышами, разбитыми стенами и выбитыми окнами.



Известно, что в результате атак рашистов по меньшей мере шесть местных получили осколочные ранения.

6 июня из Запорожья планируют выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории.