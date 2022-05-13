В Гуляйполе на Запорожье от российских обстрелов пострадали три человека, повреждены восемь многоэтажек
12 мая из-за вражеских обстрелов Гуляйполя повреждены восемь многоэтажек, около десяти частных домов и другая инфраструктура
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация.
В частности, обстрелами войск РФ повреждены несколько магазинов, почтовое отделение, 8 многоэтажек, разрушены крыши и окна примерно 10 частных домов, некоторые здания выгорели дотла от российских ракет.
Предварительно известно, что трое местных травмированы.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
- В боях с российскими оккупантами под Гуляйполем Запорожской области 31 марта погиб тренер по баскетболу ДЮСШ 12 Запорожского городского совета Немченко Юрий.
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