В Гуляйполе на Запорожье от российских обстрелов пострадали три человека, повреждены восемь многоэтажек

Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация.

В частности, обстрелами войск РФ повреждены несколько магазинов, почтовое отделение, 8 многоэтажек, разрушены крыши и окна примерно 10 частных домов, некоторые здания выгорели дотла от российских ракет.

Предварительно известно, что трое местных травмированы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту военного преступления ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

В боях с российскими оккупантами под Гуляйполем Запорожской области 31 марта погиб тренер по баскетболу ДЮСШ 12 Запорожского городского совета Немченко Юрий.

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