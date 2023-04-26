Об этом отчитывались в ГСЧС.

Как сообщили в Гидрометеорологическом центре, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Оно охватило 8 областей Украины.

За последние сутки наблюдается тенденция снижения уровня воды в реках и уменьшения количества подтоплений территорий. ) и 121 дом (Кировоградская – 48, Черкасская – 39, Днепропетровская – 21, Черниговская – 13)", - отметили в пресс-службе.