В ГСЧС заявили о снижении уровня воды в реках и уменьшении количества подтоплений территорий
В восьми областях Украины наблюдается сезонное повышение уровня воды в реках, ныне подтопленными остаются 716 домохозяйств и 121 дом, однако уровень постепенно снижается
Об этом отчитывались в ГСЧС.
Как сообщили в Гидрометеорологическом центре, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг. Оно охватило 8 областей Украины.
За последние сутки наблюдается тенденция снижения уровня воды в реках и уменьшения количества подтоплений территорий. ) и 121 дом (Кировоградская – 48, Черкасская – 39, Днепропетровская – 21, Черниговская – 13)", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, в Киеве, у моста "Метро", 26 апреля уровень воды в Днепре достиг 9,3 м, превысив предыдущий показатель на 6 см.
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