В ГСЧС рассказали о состоянии ликвидации торфяных пожаров в Киевской области
В ГСЧС сообщили официальную информацию о ликвидации торфяных пожаров в Киевской области по состоянию на 20:00
Как отметили в ГСЧС, ликвидированы четыре очага возгорания торфяников:
– с. Здвижевка Бучанского района: ликвидирован пожар торфа на площади 0,2 га;
– с. Шибене Бучанского района: ликвидирован пожар торфа на площади 0,3 га;
– с. Стоянка Бучанского района: ликвидирован пожар торфа на площади 0,7 га;
– с. Феневичи Вышгородского района: ликвидировали пожар торфа на площади 0,003 га.
Также спасатели сообщили, что продолжается тушение двух очагов:
– с. Сосновка, Вышгородского района. К тушению привлечены 2 единицы техники и 8 человек личного состава 41 ДПРЧ пгт Иванков.
– с. Михайловская-Рубежовка, Бучанского района. К тушению привлечены 1 единица техники, 2 МП и 6 человек личного состава 52-го ДПРП пгт Ворзель.
"Уважаемые граждане! Сохраняйте спокойствие! Ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируема! Нет причин для паники, ведь сейчас это сезонное явление! В случае обнаружения очагов возгорания звоните в Службу спасения 101!" - говорят в ГСЧС.
- Напомним, жители Киева и области 1 сентября могут видеть задымленность и чувствовать неприятный запах из-за тушения пожаров в экосистемах
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