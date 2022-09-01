В ГСЧС рассказали о состоянии ликвидации торфяных пожаров в Киевской области

Как отметили в ГСЧС, ликвидированы четыре очага возгорания торфяников:

– с. Здвижевка Бучанского района: ликвидирован пожар торфа на площади 0,2 га;

– с. Шибене Бучанского района: ликвидирован пожар торфа на площади 0,3 га;

– с. Стоянка Бучанского района: ликвидирован пожар торфа на площади 0,7 га;

– с. Феневичи Вышгородского района: ликвидировали пожар торфа на площади 0,003 га.

Также спасатели сообщили, что продолжается тушение двух очагов:

– с. Сосновка, Вышгородского района. К тушению привлечены 2 единицы техники и 8 человек личного состава 41 ДПРЧ пгт Иванков.

– с. Михайловская-Рубежовка, Бучанского района. К тушению привлечены 1 единица техники, 2 МП и 6 человек личного состава 52-го ДПРП пгт Ворзель.

"Уважаемые граждане! Сохраняйте спокойствие! Ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируема! Нет причин для паники, ведь сейчас это сезонное явление! В случае обнаружения очагов возгорания звоните в Службу спасения 101!" - говорят в ГСЧС.

Напомним, жители Киева и области 1 сентября могут видеть задымленность и чувствовать неприятный запах из-за тушения пожаров в экосистемах

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