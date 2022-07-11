English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости В ГСЧС рассказали о домах, в которых опасно прятаться во время обстрелов

В ГСЧС рассказали о домах, в которых опасно прятаться во время обстрелов

11 июля, 2022 понедельник
13:57
Новости

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям говорят, что панельные дома наиболее опасны во время ракетных обстрелов

Об этом рассказал заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк в эфире всеукраинского марафона.

Данилюк сказал, что наибольшие разрушения испытывают панельные дома, поскольку они складываются, как карточные дома.

"Есть случаи, когда при обстреле такого дома люди выживали. Эти дома, когда складываются, под ними остается большое пространство, то люди там могут выжить. Если это кирпичный дом, если пошел ракетный обстрел и дом разрушается, то он распадается на такие мелкие. материалы, там выжить очень тяжело", - сказал он.

Читайте также: Детсады, больницы, школы, жилые дома: как Россия уничтожает все живое на Харьковщине

Представитель ГСЧС сказал, что если человек находится во время прилета посреди двух стен, то это увеличивает шансы на жизнь.

Он особо подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно прятаться в укрытиях специально созданных для этого.

  • 11 июля в Харькове от утренних обстрелов пострадали более 30 человек, среди них 2 детей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
война с Россией
ДСНС
Читайте также:
білорусь солдати лукашенко
10 июля, 2022 воскресенье
Путин дожал Лукашенко. Беларусь пойдет войной против Украины в начале сентября, - военнослужащий ВСУ Сазонов
путін путлер
Автор Антин Борковский
10 июля, 2022 воскресенье
Если Путин пойдет на эскалацию и снова нападет на Киев, то НАТО наверняка и самолеты даст, и может начать бомбардировку россиян, - Марк Фейгин
окупанти гармата
9 июля, 2022 суббота
Скоро врагу придется попрощаться с тактикой огневого вала, – военный эксперт Киричевский
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.02
    Покупка 35.02
    Продажа 36.04
  • EUR
    Покупка 35.41
    Продажа 36.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
11 июля
15:37
Одессита подозревают в передаче врагу данных о расположении ВСУ
15:29
В Харькове от утренних обстрелов пострадали более 30 человек, среди них 2 детей
15:22
Зеленский направил в Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине
15:21
Тренер МЮ впервые прокомментировал слухи о переходе Роналду
15:15
Эксклюзив
Россиянам болезнен санкционный режим, поэтому Лавров поехал на саммит G20, - политический эксперт Кулик
15:13
Эксклюзив
Псевдосуды над бойцами ВСУ в ОРДЛО - это ответ на приговоры россиянам в Украине, - экс-командир полка "Азов" Жорин
15:05
Эксклюзив
Краматорск и Славянск - главные цели для россиян на ближайшие недели, - советник главы МВД Денисенко
15:03
Россияне рассказывают, что в Часовом Яру на Донетчине уничтожили "триста националистов"
15:01
Власти призывают эвакуироваться жителей Мариуполя, пока появилась такая возможность
14:51
Обновлено
В Часовом Яру на Донетчине под завалами 5-этажки погибли по меньшей мере 24 человека, под завалами есть еще люди
14:44
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине на Петра и Павла пройдут дожди
14:42
Инфографика
Более миллиарда долларов в месяц: украинские беженцы начали активно пересылать деньги домой
14:31
Российская С-300 ловит ракеты, как российские футболисты - мячи, - Подоляк
14:27
В Херсонской области оккупанты захватили Институт животноводства "Аскания-Нова"
14:26
Эксклюзив
Китай использует Россию для ослабления Запада и США, – политолог Кулик
14:24
Во Львове волонтеры будут продавать на аукционе картины, чтобы помочь ВСУ
14:19
Эксклюзив
ЕС не сможет быстро отказаться от российского газа, - эксперт по энергетике Рябцев
14:17
Премьер Нидерландов Рютте посетил Ирпень, Бучу и Бородянку.
14:15
Правящая партия Японии одержала победу на выборах
14:04
На фото Владимир Зеленский
Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос экзамена для обретения украинского гражданства
14:00
Умер актер Национального драмтеатра Юрий Мажуга
13:55
Очереди из грузовиков образовались на выезде из Украины на границах с Польшей и Румынией
13:49
Самый дорогой футболист "Манчестер Юнайтед" вернулся в "Ювентус"
13:37
Российская авиация интенсивно тренируется в небе Беларуси
13:27
HIMARS
И это мы еще не начинали: Данилов заявил, что ВСУ нивелируют количественное преимущество РФ в артиллерии
13:22
Эксклюзив
Общая мобилизация может разрушить Россию, – политолог Голобуцкий
13:09
Обновлено
Россияне выпустили из самолетов семь ракет по Одесчине: одна попала в здание
13:05
На фото Вооруженные силы Украины
Усталость от войны и уменьшение доходов: пожертвования армии через счета в НБУ уменьшаются
12:54
Скандал с Ермаком в США. Виктория Спартц ответила Марси Каптур
12:40
Суд в Винницкой области арестовал активы российской компании, которая пыталась во время войны вывести средства из Украины
12:34
Поражение Путина в Украине. Лиз Трасс, кандидирующая на должность премьер-министра Великобритании, опубликовала предвыборное видео
12:34
На фото последствия российских обстрелов в Луганской области
Нацгвардейцы показали видео боев за Северодонецк
12:27
Британский чемпион назвал единственного тяжеловеса, которому уступает Усик
12:10
Литва, несмотря на запугивание России, усилила ограничение транзита в Калининград
12:07
Эксклюзив
Решение властей Казахстана о военной помощи России может привести к серьезным протестам, - казахстанский политолог Альджанов
12:07
Google
Google открыл для украинцев бесплатный доступ к сервисам Workspace, - Федоров
12:05
Виталий Портников
Зима будет трудной
11:59
Эксклюзив
Зеленскому не нужно идти на прихоти Ермака и назначить руководителя САП – это базовое требование по Евроинтеграции, - нардеп Федина
11:50
Тарелка каши и бутылка воды: оккупанты заставляют мариупольцев разбирать завалы за еду
11:41
РФ остановила поставки газа в Германию по Северному потоку
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV