В ГСЧС рассказали о домах, в которых опасно прятаться во время обстрелов

Об этом рассказал заместитель руководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк в эфире всеукраинского марафона.

Данилюк сказал, что наибольшие разрушения испытывают панельные дома, поскольку они складываются, как карточные дома.

"Есть случаи, когда при обстреле такого дома люди выживали. Эти дома, когда складываются, под ними остается большое пространство, то люди там могут выжить. Если это кирпичный дом, если пошел ракетный обстрел и дом разрушается, то он распадается на такие мелкие. материалы, там выжить очень тяжело", - сказал он.

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Представитель ГСЧС сказал, что если человек находится во время прилета посреди двух стен, то это увеличивает шансы на жизнь.

Он особо подчеркнул, что во время воздушной тревоги нужно прятаться в укрытиях специально созданных для этого.

11 июля в Харькове от утренних обстрелов пострадали более 30 человек, среди них 2 детей.

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