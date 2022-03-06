В ГСЧС рассказали, что делать при обнаружении подозрительных предметов

Видео ГСЧС распространили в Facebook.



"В связи с вторжением российских войск на территорию Украины почти ежедневно мы слышим информацию об осуществлении террористических акций. Большинство осуществляются с использованием взрывных устройств. Как правило, они самодельные, стандартные, их трудно проследить, обезвредить или ликвидировать".



Их хоронят в обычных портфелях, сумках, банках, пакетах и даже в детских игрушках. Часто такие мины-ловушки выглядят довольно привлекательно. В случае, если вы нашли подозрительный предмет, который может быть взрывчаткой, нужно соблюсти правила:



1. Выйдите на безопасное расстояние и немедленно позвоните по телефону 101/102 или 112.

2. Не подходите к предмету, не прикасайтесь к нему и не передвигайте.

3. Не допускайте находки других людей.

4. Остановите все виды работ в районе взрывоопасного предмета.

5. Дождитесь прибытия специалистов.

6. Укажите место находки и время обнаружения", - сообщили в ГСЧС Украины.

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