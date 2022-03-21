В ГСЧС показали последствия авиаудара по ТЦ в Киеве

Об этом сообщает официальный Facebook ГСЧС.



20 марта в 22:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Подольском районе Киева. Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4 этажа торгового центра. Ликвидация пожара продолжается.



"На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 37 чел. личного состава. Информация о предполагаемых погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.



Фото и видео с места происшествия:

Около 23:00 в Подольском районе Киева прогремели несколько взрывов.

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