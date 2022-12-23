Об этом ГСЧС сообщила в фейсбуке.

"Актуально – генераторы… Но, к сожалению, все чаще фиксируются случаи отравления и гибели людей из-за нарушения правил их эксплуатации. Будьте ответственными! От вас зависит ваша безопасность и безопасность окружающих!" - пишут в ГСЧС.

В службе напомнили, что генераторы продуцируют угарный газ. Особенно опасно, когда их устанавливают в помещениях или ближе 6 метров к окнам или стенам здания.

ГСЧС также прикрепила фото – наглядные примеры, где можно, а где – нельзя устанавливать генераторы.

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