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В ГСЧС подсчитали, какую площадь Харьковской области нужно разминировать

21 сентября, 2022 среда
21:19
война с Россией

В результате войны в Харьковской области более 12 тыс. кв. км нуждаются в разминировании

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя ГСЧС Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш.

В ГСЧС отметили, что российская армия заминировала территорию Харьковщины интенсивнее Киевщины.

"Очень распространено минирование противопехотными минами, некоторые территории просто усыпаны противопехотными минами вдоль дорог, это усложняет передвижение техники и населения. Разминирование сейчас - ключевая задача ГСЧС", - сказал Примуш.

В Харьковской области сейчас работают 129 саперов. Каждый день в регион прибывают новые команды, которые до конца года должны будут осмотреть и разминировать объекты жилищно-коммунального хозяйства, учебные заведения, больницы.

"Также около 4 тыс. км оккупированных дорог. Ключевая задача — дороги национального и регионального значения. Среди задач — очистка территорий под линиями электропередач. Отдельная история — 32 крупных объекта энергоснабжения и другая критическая инфраструктура, а также жилищный фонд" , – сообщил Роман Примуш.

Второй этап разминирования касается лесов, полей и рек, говорит представитель чрезвычайников.

"Загрязненность акваторий достаточно высокая, активная фаза боевых действий как раз происходила вокруг водных акваторий. Это сложные операции, поэтому сложно оценить, сколько времени это может занять, возможно, несколько лет", - говорится в выступлении Примуша на брифинге.

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