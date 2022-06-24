Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ГСЧС.



"До 10 лет. Это оптимистичные подсчеты, потому что мы еще не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов", – сказал Хорунжий.

Он также напомнил, что подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием территорий после Первой и Второй мировых войн.



Также он отмечает, что около 300 тыс. квадратных километров Украины засеяны взрывоопасными предметами.

При этом по состоянию на сегодняшний день очищено более 62 тыс. га территории. Обезврежены более 145 тыс. взрывоопасных предметов, из них около 2 тыс. – авиационные бомбы.

Напомним, 23 июня спасатели изъяли и обезвредили авиабомбу, застрявшую в крыше харьковской многоэтажки.

МВД Украины сориентировало подразделения ГСЧС Украины на проведение первичного оперативного разминирования в течение года: нужно разминировать не менее 270 тыс. квадратных километров

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb