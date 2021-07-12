В Грузии журналисты и оппозиция сорвали заседание парламента. Идет подготовка к объявлению недоверия правительству

Об этом сообщает NewsGeorgia .



Журналисты, которые накануне на масштабной акции протеста потребовали отставки правительства во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, прорвали охрану парламента и вошли в здание. За них вступились оппозиционные депутаты, которые заявили, что это они выписали журналистам пропуска для посещения парламента.



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Охрана пыталась, но не смогла остановить журналистов.



На входе произошло несколько драк, пострадал основатель оппозиционного телеканала "Пирвели" Вато Церетели.



В зале заседаний, где сегодня должно было состояться внеочередное заседание парламента, события развивались стремительно. Место спикера парламента заняли депутаты от оппозиции Тинатин Бокучава, Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлшвили, также лидер общественных активистов Елена Хоштария. Они вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза и потребовали отставки правительства.



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В результате пленарное заседание парламента было сорвано. В фойе парламента перманентно происходит драка между журналистами и охраной.



Оппозиция в парламенте Грузии собирается начать процедуру выражения недоверия правительству. Для проведения такой процедуры и представления своего кандидата в премьер-министры необходимо не менее 50 депутатов парламента. Процедура объявления недоверия нынешнему правительству может быть завершена после того, как парламент выразит доверие новому правительству.



В настоящее время у оппозиции 66 мандатов в парламенте - этого достаточно для начала процедуры недоверия, но недостаточно для утверждения нового правительства.

Напомним, 5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа, недовольная акцией в поддержку ЛГБТ-сообщества.

11 июля в Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава , которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ.