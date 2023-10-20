В Грузии заявили, что принимают меры для подготовки к возможной ядерной войне
Власти Грузии принимают меры для подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе, уже разработан специальный план на случай ядерной войны
Об этом заявил журналистам глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили, передает Interpress News .
"Имеющиеся вызовы не исключают ситуации, что будет применено ядерное оружие. Не дай бог, я имею в виду не нашу страну, я имею в виду наш регион", - заявил он.
Эти вызовы заставляют грузинские власти проводить умеренную, прагматическую политику как внутри страны, так и за рубежом, отметил Лилуашвили.
Власть страны, по его словам, создала специальный план действий на случай ядерного конфликта. Согласно ему у каждого ведомства есть свой план действий. Так, минздрав создал механизм распределения медикаментов среди населения, схемы лечения и оказания экстренной помощи, пояснил он.
Кроме того, власти проработали вопросы укрытий, продолжил Лилуашвили. Участие в разработке плана принимало правительство, СГБ и другие компетентные ведомства.
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