В Грузии заявили, что принимают меры для подготовки к возможной ядерной войне

Об этом заявил журналистам глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили, передает Interpress News .

"Имеющиеся вызовы не исключают ситуации, что будет применено ядерное оружие. Не дай бог, я имею в виду не нашу страну, я имею в виду наш регион", - заявил он.

Эти вызовы заставляют грузинские власти проводить умеренную, прагматическую политику как внутри страны, так и за рубежом, отметил Лилуашвили.

Власть страны, по его словам, создала специальный план действий на случай ядерного конфликта. Согласно ему у каждого ведомства есть свой план действий. Так, минздрав создал механизм распределения медикаментов среди населения, схемы лечения и оказания экстренной помощи, пояснил он.

Кроме того, власти проработали вопросы укрытий, продолжил Лилуашвили. Участие в разработке плана принимало правительство, СГБ и другие компетентные ведомства.