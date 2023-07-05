В Грузии заявили, что какие-либо консультации по Саакашвили невозможны

Об этом заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже неинтересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по Саакашвили начинать нельзя", – сказал политик.

Так он прокомментировал решение Украины, согласно которому посол Грузии должен вернуться в Тбилиси и проконсультироваться с властями Грузии по вопросу передачи Саакашвили Украине.

Кобахидзе подчеркнул, что посол Грузии оставался в Украине с начала полномасштабного вторжения, поэтому его выдворение из страны официальный Тбилиси считает оскорбительным.

"Каждый день наш посол, несмотря на то, что российские танки стояли в Киеве, оставался в Киеве, столице Украины, и многим занимался, его роль в гуманитарной, политической поддержке была очень важна. Учитывая это, такой шаг украинской власти оскорбителен, очень печален и досаден", - сказал глава правящей партии Грузии.

Детали дела Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили находится в заключении - еще в 2018 году его заочно приговорили к трем годам заключения по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и к 6 годам заключения по делу об избиении в 2005 году депутат парламента Валерий Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств и незаконном пересечении государственной границы. Кроме того, после его возвращения в октябре 2021-го грузинские власти заявили, что он со своими соратниками "планировал убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власть", хотя производств по этому факту нет.

В знак протеста Саакашвили начал голодовку, после чего состояние его здоровья ухудшалось. Адвокаты, родственники и сторонники Саакашвили отмечают ухудшение здоровья политика и призывают отправить его на лечение за границу.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Саакашвили и не отложил исполнение приговора из-за состояния здоровья экс-президента. Представитель пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили заявил, что представленный суду отчет не содержит достоверной информации о тяжести болезни Саакашвили и не может служить основанием для отсрочки.

В то же время Саакашвили назвал заседание суда "посмешищем", а свой приговор - "смертным". А в апреле эксрезидент заявил, что он "близок к смерти" в больнице, куда его перевезли из тюрьмы.

3 июля Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи, и все увидели, как он выглядит ужасно. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состояние Саакашвили, заявил, что Россия убивает его руками Грузии.