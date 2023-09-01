В Грузии запустили процедуру импичмента президента Зурабишвили

Об этом сообщает "Эхо Кавказа ".

Для импичмента президента нужны голоса 100 депутатов парламента.

Саломе Зурабишвили запланировало турне по Европе. В то же время правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

Президент уверена: европейское турне поможет стране на пути интеграции в ЕС. Поэтому она решила осуществить свои намерения без согласия правительства.

Что известно о Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.

Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".

Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.