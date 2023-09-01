В Грузии запустили процедуру импичмента президента Зурабишвили
Правящая партия "Грузинская мечта" запускает процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за несогласованных с правительством визитов в Европу
Об этом сообщает "Эхо Кавказа ".
Для импичмента президента нужны голоса 100 депутатов парламента.
Саломе Зурабишвили запланировало турне по Европе. В то же время правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.
Президент уверена: европейское турне поможет стране на пути интеграции в ЕС. Поэтому она решила осуществить свои намерения без согласия правительства.
Что известно о Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили.
Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.
Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".
Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.
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