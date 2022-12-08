В Грузии задержан влиятельный член террористического "Исламского государства"
Контртеррористический центр Службы госбезопасности Грузии сообщил о задержании в аэропорту Тбилиси грузинского чеченца, которого называют влиятельным членом террористической группировки "Исламское государство"
Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".
Боевик ИГ Цискар Тохосашвили, родом из села в Панкисском ущелье, где проживают этнические чеченцы-кистинцы. По данным следствия, он уехал из Грузии и присоединился к "Исламскому государству" в 2015 году, стал известен как "эмир Иса", быстро получил влияние и руководил одним из подразделений группировки. Теперь Тохосашвили грозит от 10 до 17 лет лишения свободы.
Его родной брат Цезарь, тоже присоединившийся к ИГИЛ и ставший известным лидером под именем Аль Бара Шишани, уже в тюрьме. Его поймали в 2019 году в Киеве при поддержке ЦРУ и грузинских спецслужб и экстрадировали в Грузию.
- Напомним, в конце ноября террористическая организация ИГ заявила о гибели своего лидера – второй раз за год.
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