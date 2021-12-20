В Грузии выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

Об этом сообщает Эхо Кавказа.



"В обоих случаях это граждане Грузии. Один из них вернулся из Дубая, второй - из США. Мы изучаем 26 человек, которые контактировали с ними. В одном случае - 10 контактов, во втором - 16. Среди них 11 - иностранцы, остальные - граждане Грузии", - сказал Гамкрелидзе.



Он добавил, что оба инфицированных находятся дома, на самоизоляции, у них легкое течение болезни.



С 28 ноября Грузия ввела обязательный карантин для всех прибывающих из восьми стран юга Африки - ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини (Свазиленда), Мозамбика и Малави. После 14-дневной изоляции они также должны сделать ПЦР-тест.

Напомним, 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай штамма "Омикрон" в Украине.