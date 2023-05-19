Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Авиакомпания не находится в черном списке ЕС", - заявили в Агентстве гражданской авиации.

Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи со 2 июня, а также по маршруту Москва-Кутаиси-Москва.

Ранее разрешение на возобновление полетов получили российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways.

Президент РФ подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая и о разрешении на прямое авиасообщение с этой страной.

Заместитель министра экономики Грузии Мариам Кривишвили заявила, что российские авиакомпании и воздушные суда, на которые не наложены санкции, получат возможность осуществлять прямое воздушное сообщение в направлении Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал это и заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Россией отвечает целям национальной политики и входит в интересы страны, сообщает "Грузия Online".

"Моя цель – спасти нашу страну, защитить ее, защитить интересы населения нашей страны. Мы очень подробно объяснили, что ни одна подсанкционная авиакомпания, ни один подсанкционный самолет не полетит в Грузию. Этим все сказано. Я встречался с европейскими лидерами в Исландии и объяснял им, что это – в наших национальных интересах", – сказал Гарибашвили.

Также, отвечая на критику Запада и политических оппонентов внутри страны о том, что решения Тбилиси противоречат политике ЕС, куда Грузия стремится, Гарибашвили дал понять, что поскольку страна не входит в Евросоюз, она не обязана следовать его курсу.

Мы все делаем правильно, все шаги делаем правильно. Мы объясняем нашим европейским друзьям, я лично провел беседу и объяснил аргументацию и мотивацию. Чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть страной-членом ЕС. Сегодня мы не являемся страной-членом Евросоюза. что не есть. И на это понадобятся годы", – подытожил он.