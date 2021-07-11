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В Грузии вспыхнули антиправительственные протесты после смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТ

11 июля, 2021 воскресенье
21:11
Мир

В Тбилиси после смерти оператора телеканала TV Pirveli Лексо Лашкаравы вспыхнули протесты, участники которых требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит многочисленная акция протеста в связи со смертью оператора оппозиционного телеканала TV Pirveli Лексо Лашкаравы, который 5 июля был избит участниками акции против марша ЛГБТ-сообщества.

Участники акции призывают премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подать в отставку и обвиняют его в смерти Лашкаравы. Журналисты телеканала TV Pirveli заявили, что останутся на площади перед парламентом до тех пор, пока премьер не уйдет в отставку.

МВД Грузии распространило предварительную информацию о причинах смерти Лашкаравы. Директор департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что следствие не исключает версию, что причиной смерти оператора могла стать передозировка наркотиков.

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Грузия
акция протеста
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