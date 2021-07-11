В Грузии вспыхнули антиправительственные протесты после смерти телеоператора, избитого противниками ЛГБТ
В Тбилиси после смерти оператора телеканала TV Pirveli Лексо Лашкаравы вспыхнули протесты, участники которых требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит многочисленная акция протеста в связи со смертью оператора оппозиционного телеканала TV Pirveli Лексо Лашкаравы, который 5 июля был избит участниками акции против марша ЛГБТ-сообщества.
Участники акции призывают премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подать в отставку и обвиняют его в смерти Лашкаравы. Журналисты телеканала TV Pirveli заявили, что останутся на площади перед парламентом до тех пор, пока премьер не уйдет в отставку.
МВД Грузии распространило предварительную информацию о причинах смерти Лашкаравы. Директор департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что следствие не исключает версию, что причиной смерти оператора могла стать передозировка наркотиков.
- Напомним, 5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа недовольных акцией в поддержку ЛГБТ-сообщества.
- 11 июля в Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава, которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное