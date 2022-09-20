Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии .

"Сотрудники соответствующих подразделений МВД мобилизованы в Кутаиси на проспекте Шота Руставели, проводят оперативно-розыскные мероприятия. Начато расследование по факту нападения на одно из отделений "Банка Грузии", террористического акта, захвата заложника с целью терроризма, а также незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленник с оружием ворвался в отделение "Банка Грузии" в Кутаиси и взял в заложники людей, чтобы получить деньги.

В настоящее время в здании заложниками остаются 12 человек.

"Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного освобождения", - добавляют в МВД.