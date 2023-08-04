Об этом информирует "Грузия Online".

"В зоне бедствия в муниципалитете Они уже второй день непрерывно продолжается поисково-спасательная операция, в которой привлечены около 400 спасателей и сотрудников МВД. Сегодня с 06:00 к спасательным работам было привлечено два вертолета пограничной службы", - говорится в заявлении.

По официальным данным, в результате крушения погибли уже шесть человек.

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе рассказал, что по состоянию на 11:00 невозможно связаться с оставшимися в зоне бедствия 35 людьми.

Сегодня спасатели приступят к монтажу двух мостов, отнесенных оползнем.

"Утром они продолжали вывозить людей. На этот момент все находившиеся в безопасном месте со спасателями вывезены. Спасательная операция продолжается в полном объеме, с применением вертолетов и непосредственного участия спасателей. Что касается людей, с которыми нельзя связаться, то их 35. Процесс продолжается, еще раз проверяется, уточняется. Что касается направления инфраструктуры, то техника мобилизована, два экскаватора уже перевезены и процесс продолжается на реке. Также ведутся подготовительные работы по двум снесенным мостам", - сказал Карселадзе.

Также вертолетом вытащили тело молодой женщины из реки Чанчахи. Предполагается, что возможно, девушка является седьмой жертвой оползня, но деталей нет.

Оползень сошел после обеда 3 августа. В регионе повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.

Несколько человек минувшей ночью были обнаружены спасателями в лесу – они сами смогли скрыться в безопасном месте. Из зоны бедствия вывезено 210 человек.

Фото: Твиттер/Giorgi Gabriadze

Геолог Национального агентства по окружающей среде Мераб Гаприндашвили заявил, что кроме землетрясения 1991 года, такого природного явления никогда не происходило в Западной Грузии.

"3 августа этого года во второй половине дня на территории курорта муниципалитета Шови одновременно произошли геологические и гидрометеорологические явления. В частности, в верховьях реки находятся 2 интенсивно тающие ледники. Это совпало с обильными осадками. Берега были размыты, усилились сдвиговые процессы так берегового типа. В Западной Грузии никогда не было естественного явления такого масштаба, кроме землетрясения 1991 года в Рача-Имеретинской зоне. Стихия полностью связана с природными факторами. На данном этапе нет опасности рецидива", - сказал Гаприндашвили.

Фото: Твиттер/Giorgi Gabriadze

Население призывают информировать о пропавших без вести по номеру: 598 913 089.