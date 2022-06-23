В Грузии усиливается другой региональный игрок – Турция, – политолог Корчилава

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо".



"Тенденции, которые будут после отказа в статусе кандидата Грузии в ЕС, устремятся на усиление другого игрока в регионе. Мы же воспринимаем только черное и белое и рассматриваем направление либо в Европу, либо в Россию. А в регионе Южного Кавказа немного по другому обстоят дела, и там есть игрок – Турция, которая в ходе событий в Азербайджане показала, что является сильным участником игры на тех территориях", - отметил политолог.



Бачо Корчилава напомнил, что когда-то по инициативе США и Турции начались крупные проекты по транспортировке каспийских энергоресурсов из Азербайджана через территорию Грузии и дальше на всю Европу. А Европа всегда пропускает удары, не воспринимая экономику как часть политики, когда пропустила такие удары по "Северному потоку -1" и Северному потоку - 2 , а раньше - по трубопроводам TAP (Трансадриатический газопровод, - ред.) и TANAP (Трансанатолийский газопровод, – ред.).



"Теперь, когда будет отказано Грузии , то Турция, которая тоже имеет статус кандидата в ЕС с 1999 года, будет усиливать свою игру, делать себя великим игроком и значительным экономическим региональным лидером. А дальше из региона Южного Кавказа получит ключ к открытию богатого энергоносителями региона Центральной Азии: Туркменистан, Казахстан, именно об этих проектах уже много лет идет речь, а теперь это будет самая благоприятная ситуация для Турции, чтобы стать самым большим энергетическим хабом в Европе. Соответственно, может наступить момент изменения политических настроений в Грузии, что страна станет большим энергетическим хабом и богатым цивилизованным государством", – объяснил Корчилава .



Политолог отметил, что пример Азербайджана в истории с Нагорным Карабахом показал возможности для страны после того, как большая часть территории Карабаха вернулась под юрисдикцию Азербайджана, а для грузин это важно, потому что есть болезненные темы с территориальной целостностью. Также грузины говорят уже Европе, что, когда мы воевали с Россией, никто не вводил санкции и ничем не помогал, и где-то осталась обида у грузинского общества.



"То есть в Грузии может измениться курс, а если Европа потеряет этот европейский форпост в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии, то Европе будет очень больно из-за своих решений, но потом будет поздно. Турция со времен Кемаля Ататюрка (первый президент Турции, – ред.) , под руководством которого принималось решение об усилении страны в регионе, но тогда на это никто не обращал внимание, а сейчас так же никто не обращает внимание на Турцию времен Эрдогана, которая очень усиливается и становится ключевым игроком в этих странах, которые богаты энергоресурсами и могут быть альтернативой России", – подытожил Бачо Корчилава .

13 июня грузинский премьер Гарибашвили заявил , что Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС больше, чем Украина и Молдова.

16 июня стало известно, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидатов Украине и Молдове, а Грузии – отказать

Также Турция строит газопровод к месторождению в акватории Черного моря.

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