В Грузии умер телеоператор, которого во время акции избили противники ЛГБТ
В Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Александр Лашкарава, которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Лашкараву 5 июля доставили в одну из тбилисских клиник с травмами после избиения. Руководитель информационной службы TV Pirveli Нодар Меладзе сообщал, что у него были сильные боли, вызванные переломами лицевых костей. 8 июля телеоператора выписали из больницы.
В воскресенье, 11 июля, грузинские СМИ сообщили, что Лакшарава умер у себя дома.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту его смерти. Как сообщается в распространенном в воскресенье заявлении МВД, в рамках начатого расследования назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в ведомстве сообщали о задержании нескольких подозреваемых в нападении на журналиста и оператора TV Pirveli.
- Напомним, 5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа недовольных акцией в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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