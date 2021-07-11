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В Грузии умер телеоператор, которого во время акции избили противники ЛГБТ

11 июля, 2021 воскресенье
15:56
Мир

В Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Александр Лашкарава, которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Лашкараву 5 июля доставили в одну из тбилисских клиник с травмами после избиения. Руководитель информационной службы TV Pirveli Нодар Меладзе сообщал, что у него были сильные боли, вызванные переломами лицевых костей. 8 июля телеоператора выписали из больницы.

В воскресенье, 11 июля, грузинские СМИ сообщили, что Лакшарава умер у себя дома.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту его смерти. Как сообщается в распространенном в воскресенье заявлении МВД, в рамках начатого расследования назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в ведомстве сообщали о задержании нескольких подозреваемых в нападении на журналиста и оператора TV Pirveli.

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Грузия
избиение
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ЛГБТ
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