Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Митинг проходит под лозунгами "Домой в Европу" и флагами Грузии и ЕС. В нем участвуют тысячи людей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вышла к митингующим. "Очень важно показать свое лицо, и это лицо должно быть мирным. Я хочу попросить всех сделать в эти дни все, что в наших силах, чтобы представить себя достойной европейской страной", - заявила она.

10 июня Грузия отреагировала на резолюцию Европарламента, рекомендующую "работать над статусом кандидата в ЕС": "Нелогичное и несправедливое решение".

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус предоставлен и Молдове. Грузии предоставили только "европейскую перспективу". Окончательное решение лидеры европейских стран примут на саммите 23-24 июня.

17 июня Грузия приветствовала Украину и Молдову с получением статуса кандидатов в ЕС.

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