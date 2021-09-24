В Грузии спрогнозировали пятую волну заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает Грузия Online .

По его словам, пятая волна будет тяжелой, если большинство населения не вакцинируют.



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"Если мы максимально вакцинируемся, пятая волна будет достаточно легкой. Если не сделать прививку - будет тяжелой. Следующую волну, скорее всего, следует ожидать в конце ноября, в декабре", - заявил Гамкрелидзе.