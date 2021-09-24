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В Грузии спрогнозировали пятую волну заболеваемости COVID-19

24 сентября, 2021 пятница
22:34

Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что пятая волна распространения COVID-19 начнется в конце ноября

Об этом сообщает Грузия Online .

По его словам, пятая волна будет тяжелой, если большинство населения не вакцинируют.

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"Если мы максимально вакцинируемся, пятая волна будет достаточно легкой. Если не сделать прививку - будет тяжелой. Следующую волну, скорее всего, следует ожидать в конце ноября, в декабре", - заявил Гамкрелидзе.

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Грузия
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