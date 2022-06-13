В Грузии считают, что они должны получить статус кандидата в ЕС раньше Украины
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что статуса кандидата в ЕС в первую очередь заслуживает его страна, а затем Украина и Молдова
Об этом сообщает издание "Грузия Online".
"Если кому-то и надо дать статус кандидата в ЕС, то это Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей надо дать, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, мы требуем заслуженного статуса", - заявил Гарибашвили.
По его словам, Грузия заслужила кандидатский статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет.
"Давайте сначала подождем, каким будет решение. Грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса. Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы, соответственно, как я сказал, подробно все объясним нашему населению, народу, согражданам, какие были основные причины, по которым была принята хотя бы позорная резолюция", - заявил Гарибашвили.
- Глава партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе воспринимает резолюцию Европарламента по Грузии как намек на отказ от предоставления статуса кандидата в ЕС.
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