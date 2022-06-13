Об этом сообщает издание "Грузия Online".

"Если кому-то и надо дать статус кандидата в ЕС, то это Грузии, а потом уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей надо дать, извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, мы требуем заслуженного статуса", - заявил Гарибашвили.

По его словам, Грузия заслужила кандидатский статус на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет.

"Давайте сначала подождем, каким будет решение. Грузинский народ заслужил своей 30-летней борьбой на пути строительства демократии и на пути реформ, осуществленных за последние 9 лет. Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса. Если это решение не будет справедливым, разумеется, мы, соответственно, как я сказал, подробно все объясним нашему населению, народу, согражданам, какие были основные причины, по которым была принята хотя бы позорная резолюция", - заявил Гарибашвили.