В Грузии разбился спасательный вертолет и параплан, погибли 9 человек

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, на борту вертолета было восемь человек – четверо членов экипажа, двое спасателей службы чрезвычайных ситуаций и двое медиков. К сожалению, никто из них не выжил.

Девятый погибший – это турист-иностранец, пассажир параплана.

Пилот, гражданин Грузии, госпитализирован с травмами.

Министр сообщил, что вертолет во время маневра зацепился хвостом за скалу и повредил пропеллер, после чего стал неуправляемым. Во время падения и очередного удара о скалу произошел взрыв.

По данным СМИ, управлял вертолетом пилот с 35-летним стажем и большим опытом спасательных операций.

Из-за инцидента перекрыли трассу Млета - Коба, вблизи которой упал вертолет.

В связи с трагедией 30 июля объявили днем траура.

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