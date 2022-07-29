В Грузии разбился спасательный вертолет и параплан, погибли 9 человек
В Грузии из-за аварий туристического параплана и вертолета, который направлялся ему на помощь, погибли девять человек
Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".
По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, на борту вертолета было восемь человек – четверо членов экипажа, двое спасателей службы чрезвычайных ситуаций и двое медиков. К сожалению, никто из них не выжил.
Девятый погибший – это турист-иностранец, пассажир параплана.
Пилот, гражданин Грузии, госпитализирован с травмами.
Министр сообщил, что вертолет во время маневра зацепился хвостом за скалу и повредил пропеллер, после чего стал неуправляемым. Во время падения и очередного удара о скалу произошел взрыв.
По данным СМИ, управлял вертолетом пилот с 35-летним стажем и большим опытом спасательных операций.
Из-за инцидента перекрыли трассу Млета - Коба, вблизи которой упал вертолет.
В связи с трагедией 30 июля объявили днем траура.
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