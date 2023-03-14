Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

Радикалы и священнослужители провели шествие в столице "против агентов" и лиц, которые "стараются привлечь Грузию к войне". У здания парламента сорвали и сожгли флаг Европейского Союза и несколько других стран.

Участники потребовали увольнения задержанных в беспорядке 5 июля 2021 года и провести референдум по законопроекту об "иноагентах".

Сообщается, что лидеры "Альт-Инфо" в июне 2021 года организовали нападения на журналистов, однако к ответственности их не привлекли.