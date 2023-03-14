В Грузии прокремлевские радикалы сорвали и сожгли флаг Европейского Союза
В Тбилиси прокремлевская радикальная группировка "Альт-Инфо" и сторонники партии "Консервативное движение" вблизи парламента сожгли флаг ЕС и несколько других
Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .
Радикалы и священнослужители провели шествие в столице "против агентов" и лиц, которые "стараются привлечь Грузию к войне". У здания парламента сорвали и сожгли флаг Европейского Союза и несколько других стран.
Участники потребовали увольнения задержанных в беспорядке 5 июля 2021 года и провести референдум по законопроекту об "иноагентах".
Сообщается, что лидеры "Альт-Инфо" в июне 2021 года организовали нападения на журналистов, однако к ответственности их не привлекли.
- 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах.
- После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии утром 9 марта сообщили , что отзывают скандальный законопроект об "иноагентах".
- 10 марта парламент Грузии отклонил законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором и окончательном чтении после массовых протестов в стране.
- 13 марта премьер Грузии заявил , что ситуацию в стране расшатывали провокаторы и "люди в сатанинской форме".
- Маргарита Ахвледиани, главный редактор JamNews, отметила , что огромный страх внушает то, что Грузия рядом с Россией - крошечная страна, которая окружена российскими базами.
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