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Обновлено

В Грузии приняли законопроект об "иноагентах", протесты возле парламента начали разгонять спецназовцы

7 мартa, 2023 вторник
21:54
Мир

У стен парламента Грузии, где протестуют против принятия скандальных проектов начались стычки, полиция применила слезоточивый газ

Об этом сообщает Interpressnews.

По новой информации стало известно, что находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили отменяет все запланированные в ООН встречи и планирует обратиться к населению, в связи с протестами.

Напряжение возросло после того, как соорганизаторы протеста призвали переместиться ко всем трем выходам из парламента. Шеренги спецназа не дают этого сделать. Люди скандируют "русские" и "рабы". Полиция несколько раз применяла слезоточивый газ, рядом с парламентом заметили также водомет.

Между тем МВД опубликовало заявление, что акция "приобрела насильственный характер" и что если протестующие будут игнорировать законные требования полиции, к ним "применят пропорциональную силу, как определено законодательством, включая спецсредства".

От полиции раздаются призывы к протестующим разойтись с предупреждениями, что иначе могут применить силу.

В самом парламенте небольшая группа оппозиционных депутатов пытается пробиться в кабинет спикера, настаивая, что вправе потребовать немедленной встречи с ним в связи с происходящим под парламентом. Охрана не пропускает их.

Напомним, только что парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому законодательству об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение начали при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.

Грузия
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