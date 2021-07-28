В Грузии правящая партия вышла из соглашения, предусматривающего досрочные выборы в 2022 году

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Грузия Online.



Партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения, подписанного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране.

Документ подписали 19 апреля этого года. Он предусматривал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в случае, если "Мечта" наберет меньше 43% на предстоящих выборах в местные органы власти осенью.

Глава партии и экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге заявил, что соглашение исчерпало себя через 100 дней после подписания. При этом он все же допустил назначение досрочных парламентских выборов в стране.

"Мы готовы по доброй воле назначить внеочередные выборы, не только если получим менее 43% голосов (на местных выборах), но даже в случае 53%-й поддержки, - если увидим в поведении оппозиционных политических партий, что наша политическая система созрела для коалиционного правления и подобный режим правления не помешает государству ", - сказал он.

Кобахидзе добавил, что аннулированием соглашения от 19 апреля "страна возвращается в конституционные рамки и политические процессы в Грузии продолжатся в соответствии с конституционным порядком".

Политическое соглашение было подписано между правящей "Грузинской мечтой" и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Власть и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. В ЕС и США считают, что духу договора противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.