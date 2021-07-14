В Грузии после избиения на ЛГБТ-марше ослеп на один глаз еще один журналист

Об этом сообщает кавказская служба " Радио Свобода ".

Мужчина рассказал в интервью телекомпании "Рустави 2", ослеп на один глаз и не знает, когда сможет вернуться к работе.

"Кто-то тянул меня за пояс камеры, кто-то за кабель, другие били меня кулаками. Я упал, и меня начали бить ногами, в основном били по голове, я кричал, но они не останавливались. Я потерял сознание и очнулся в машине полиции. Я не понимаю, как можно так безжалостно подвергать смертельной опасности незнакомого человека, не сделавшего тебе ничего плохого ", - поделился журналист.

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Между тем Министерство внутренних дел Грузии продолжает идентификацию нападающих. Сегодня был задержан 21-й участник нападения на журналистов.

Оппозиционные политики критикуют темпы расследования и указывают на то, что в результате действий радикалов 5 июля более 50 работников медиа получили повреждения различной степени тяжести.