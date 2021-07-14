В Грузии после избиения на ЛГБТ-марше ослеп на один глаз еще один журналист
Сотрудник Общественного вещателя Грузии Илия Твалиашвили частично потерял зрение после избиения во время работы оператором на прайде в Тбилиси
Об этом сообщает кавказская служба " Радио Свобода ".
Мужчина рассказал в интервью телекомпании "Рустави 2", ослеп на один глаз и не знает, когда сможет вернуться к работе.
"Кто-то тянул меня за пояс камеры, кто-то за кабель, другие били меня кулаками. Я упал, и меня начали бить ногами, в основном били по голове, я кричал, но они не останавливались. Я потерял сознание и очнулся в машине полиции. Я не понимаю, как можно так безжалостно подвергать смертельной опасности незнакомого человека, не сделавшего тебе ничего плохого ", - поделился журналист.
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Между тем Министерство внутренних дел Грузии продолжает идентификацию нападающих. Сегодня был задержан 21-й участник нападения на журналистов.
Оппозиционные политики критикуют темпы расследования и указывают на то, что в результате действий радикалов 5 июля более 50 работников медиа получили повреждения различной степени тяжести.
- Напомним, 5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа, недовольная акцией в поддержку ЛГБТ-сообщества.
- 11 июля в Грузии умер оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава , которого избили участники акции протеста против марша в поддержку ЛГБТ.
- После смерти оператора телеканала TV Pirveli Лексо Лашкаравы вспыхнули протесты , участники которых требуют отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили
- Премьер-министр Грузии Гарибашвили назвал протесты в стране " попыткой заговора"
- МВД Грузии заявило, что причиной смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста "могло стать передозировка наркотиками"
- 12 июля в зале заседаний парламента Грузии произошла драка после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и лидеры общественных активистов. Оппозиция заявила о подготовке к объявлению недоверия правительству
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