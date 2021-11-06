В Грузии под тюрьмой, где содержится Саакашвили, началась акция протеста

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

Акцию организовала оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение". Главное требование протестующих – перевести в частную клинику Саакашвили, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме. Глава партии Ника Мелия заявил, что демонстранты не разойдутся, пока не спасут Саакашвили. Пока они устанавливают под тюрьмой палатки.

В то же время в правящей "Грузинской мечте" утверждают, что голодовка Саакашвили – это часть деструктивного плана оппозиции. Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное и все его жизненные параметры в норме.

Саакашвили в ответ обвинил власть в спекуляциях и отказался от всех пищевых добавок, рекомендованных врачами.

Тем временем пенитенциарная система Грузии 6 ноября обнародовала видео, на котором Саакашвили якобы употребляет детские пюре.

За несколько часов до начала акции протеста в Службе государственной безопасности Грузии провели брифинг и заявили, что Саакашвили в тюрьме планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций для свержения власти.