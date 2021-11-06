В Грузии под тюрьмой, где содержится Саакашвили, началась акция протеста
Грузинская оппозиция организовала акцию протеста в Руставе под тюрьмой, где содержат бывшего президента страны Михеила Саакашвили
Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .
Акцию организовала оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение". Главное требование протестующих – перевести в частную клинику Саакашвили, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме. Глава партии Ника Мелия заявил, что демонстранты не разойдутся, пока не спасут Саакашвили. Пока они устанавливают под тюрьмой палатки.
В то же время в правящей "Грузинской мечте" утверждают, что голодовка Саакашвили – это часть деструктивного плана оппозиции. Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное и все его жизненные параметры в норме.
Саакашвили в ответ обвинил власть в спекуляциях и отказался от всех пищевых добавок, рекомендованных врачами.
Тем временем пенитенциарная система Грузии 6 ноября обнародовала видео, на котором Саакашвили якобы употребляет детские пюре.
За несколько часов до начала акции протеста в Службе государственной безопасности Грузии провели брифинг и заявили, что Саакашвили в тюрьме планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций для свержения власти.
- Напомним, 5 ноября редактор News Georgia Ия Баратели сообщила, что состояние Михеила Саакашвили ухудшилось .
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