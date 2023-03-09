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В Грузии отозвали законопроект об "иноагентах" после массовых протестов

9 мартa, 2023 четверг
09:00
Мир

Политсовет "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства отозвал закон "О прозрачности иностранного влияния", повлекший массовые протесты в Грузии

Об этом говорится в совместном заявлении "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства на сайте грузинской руководящей партии.

Утверждается, что между политсоветом и парламентариями продолжались дискуссии о политических процессах, связанных с законом "О прозрачности внешнего влияния".

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в мыслях в обществе. Машина лжи смогла выставить счет в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть общественности. Законопроекту наклеили лживый ярлык "российского права", а его принятие в первом чтении в глазах части общественности. как отход от европейского курса", - отметили в тексте.

Так, грузинские власти обвинили "радикальные силы" в привлечении молодежи к "незаконной деятельности" и поблагодарили "героических правоохранителей", которые пытались разогнать мирные акции протеста.

"Учитывая все вышеизложенное, как власть, ответственная перед каждым членом общества, мы решили безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без оговорок. Когда эмоциональный фон спадет, мы лучше объясним обществу, для чего был законопроект и почему важно обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы приступим к встрече с населением и донесем до широкой общественности правду о каждой детали дела", - резюмировали в заявлении.

  • Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
  • В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
  • Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил , что война в Украине стала следствием событий Майдана и сравнил страны.
  • Министерство иностранных дел Украины заявило , что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте по "иноагентам".
  • А Владимир Зеленский пожелал Грузии демократического успеха, комментируя продолжающиеся акции протеста в этой стране.
  • 8 марта грузинский народ продолжил протесты у здания парламента . Митингующие и дальше требовали отменить законопроект о так называемых иноагентах. Ближе к 23:00 по грузинскому времени спецназ начал разгонять участников акции, против митингующих применили водометы, слезоточивый газ и перечный спрей. После очередного силового разгона часть участников акций вернулась на проспект Руставели, люди начали возводить баррикады. Всего за 7-8 марта полиция задержала, по меньшей мере, 76 протестующих.
Россия
Грузия
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