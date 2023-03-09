В Грузии отозвали законопроект об "иноагентах" после массовых протестов

Об этом говорится в совместном заявлении "Грузинской мечты", "Силы народа" и парламентского большинства на сайте грузинской руководящей партии.

Утверждается, что между политсоветом и парламентариями продолжались дискуссии о политических процессах, связанных с законом "О прозрачности внешнего влияния".

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в мыслях в обществе. Машина лжи смогла выставить счет в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть общественности. Законопроекту наклеили лживый ярлык "российского права", а его принятие в первом чтении в глазах части общественности. как отход от европейского курса", - отметили в тексте.

Так, грузинские власти обвинили "радикальные силы" в привлечении молодежи к "незаконной деятельности" и поблагодарили "героических правоохранителей", которые пытались разогнать мирные акции протеста.

"Учитывая все вышеизложенное, как власть, ответственная перед каждым членом общества, мы решили безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без оговорок. Когда эмоциональный фон спадет, мы лучше объясним обществу, для чего был законопроект и почему важно обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы приступим к встрече с населением и донесем до широкой общественности правду о каждой детали дела", - резюмировали в заявлении.