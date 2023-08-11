В Грузии оштрафовали украинку, задержанную во время протеста против лайнера с россиянами

Об этом пишет "Новости Грузия".

Девушка заявляла в суде, что безосновательное задержание произошло настолько агрессивным и внезапным, что она в первые секунды в шоке не поняла, что происходит и начала инстинктивно отмахиваться руками. Но суд не принял во внимание ее аргументы.

"Я буду подавать апелляцию. Меня обвинили в неповиновении "законному требованию" полиции, которая не смогла доказать оснований для своих действий. Суд, сняв обвинения в мелком хулиганстве, сам подтвердил, что оснований для задержания не было, тогда в чем заключается "законное требование" .

Сегодня также будут вынесены приговоры по другим задержанным в Батумском порту, среди них еще один гражданин Украины – Дмитрий Закревский.

Всего 31 июля в Батумском порту на акции было задержано 23 человека.

Что предшествовало

Напомним, 27 июля грузины прогнали из порта Батуми лайнер Astoria Grande с российскими туристами, следующий в Сочи. Они скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

Во время акции в одной из кают лайнера появилось российское знамя, но вскоре его убрали.

Негодование жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, являющуюся нарушением грузинского законодательства.

Корабль отплыл под давлением местных протестующих на два дня раньше графика. 28 июля президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила , что прибытие в Батуми лайнера с российскими туристами – последняя провокация РФ.

В понедельник, 31 июля, круизный лайнер Astoria Grande с россиянами снова прибыл из Сочи в Грузию. Корабль в Батуми встретили с акцией протеста, а автобус с россиянами забросали бутылками и яйцами.

Впоследствии МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек, митинговавших против прибытия лайнера с российскими туристами в Батуми. За это им инкриминируют мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Среди задержанных есть гражданка Украины.

Почетный консул нашей страны в Батуми Ростом Накашидзе сказал, что не имел возможности увидеть находившуюся в полицейском управлении задержанную.

На акции протеста против лайнера с россиянами в грузинском Батуме 31 июля задержаны двое граждан Украины: Марина Чобанян и Дмитрий Закревский. Их обоих уволили.