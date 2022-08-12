В Грузии оппозиция призвала ограничить продажу недвижимости для россиян

Об этом пишет Новости-Грузия.

Один из лидеров партии "Единое национальное движение", депутат парламента Леван Хабеишвили сообщил, что за последние полгода граждане РФ приобрели 3245 объектов недвижимости. Это можно сравнить с одним микрорайоном тбилисских районов. По его словам, 16,5 тыс. россиян получили вид на жительство в Грузии, а более 6,5 тыс. зарегистрировали в стране бизнес.

"Это опасно для безопасности нашей страны в условиях, когда правительство Грузии ничего не контролирует. Эти люди никак не ограничены, и мы не знаем, не нарушают ли они закон об оккупации", - сказал Хабеишвили.

Партия "Единое национальное движение" предлагает:

ограничить срок пребывания туристов из РФ в Грузии одним месяцем;

ввести ограничения на покупку недвижимости;

ввести ограничения на ведение предпринимательской деятельности;

обязать граждан России на границе подтверждать, что они признают территориальную целостность Грузии.

Издание сообщает, что поток граждан России хлынул в Грузию в феврале после начала войны в Украине. В последнее время оппозиция все чаще говорит о необходимости применения различных мер, которые помогут эффективнее контролировать приезжих из России – государства, которое оккупировало два грузинских региона.

5 августа партия "Грузинская мечта" обвинила оппонентов в якобы разжигании "ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан России

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