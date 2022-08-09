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Главная война с Россией В Грузии оппозиция обвинила минобороны в передаче России данных о воюющих в Украине добровольцах

В Грузии оппозиция обвинила минобороны в передаче России данных о воюющих в Украине добровольцах

9 августа, 2022 вторник
18:57
война с Россией

Министерство обороны Грузии могло предоставить России информацию о бывших военных, воюющих в Украине против российских оккупантов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на расследование грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари".

В сюжете утверждается, что личные дела грузинских военных попали в руки так называемой "народной прокуратуры ЛНР", публиковавшей их фото якобы с бывшей тренировочной базы украинских военных под Лисичанском.

Речь идет, в частности, о грузинском офицере Михееле Камхадзе, который служит в рядах Вооруженных Сил Украины еще с 2017 года. Оккупанты опубликовали документы с полной информацией о нем и членах его семьи – включая их адреса и места работы.

Камхадзе утверждает, что никогда не был в Лисичанске, а папку с его личным делом мог продать кто-нибудь из архивного департамента министерства обороны Грузии российским спецслужбам.

Еще одним грузином, чьим личным делом располагают оккупанты, является Надым Хмаладзе. Он утверждает, что его вместе с данными о его семье опубликовали на одном из пророссийских Telegram-каналов еще в марте, но он не знает, откуда.

После выхода расследования "Мтавари" грузинская оппозиция сразу раскритиковала власти, обвинив их в "измене и коллаборационизме", а также заявив о российском влиянии в министерстве обороны Грузии.

До сих пор ни ведомство, ни представители грузинских властей обвинения не комментировали.

Доподлинно неизвестно, сколько добровольцев из Грузии воюет в Украине против России, но их количество оценивается в сотни. В частности, они воюют в "Грузинском легионе", батальоне "Азов", Интернациональном легионе.

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Россия
Грузия
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