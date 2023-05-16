Об этом пишет Радио Свобода.

"Весь цивилизованный мир говорит, что полеты авиакомпании "Азимут" запрещены, а правительство Грузии сказало этой авиакомпании – добро пожаловать, летайте. Этот самолет не сможет комфортно у нас приземлиться. Мы должны встать вместе во время первого полета и показать, где находится грузинское общество ", – заявила лидер оппозиционного движения "Дроа" Элене Хоштария.

Чиновница призвала единомышленников собраться 19 мая в 12:00 по тбилисскому времени на столичной площади Первой республики, после чего они отправятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.

"Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами", – сказала Хоштария.

По информации грузинских СМИ, сегодня, 16 мая, в Тбилиси пройдут две акции протеста против авиасообщения с Россией. Партия "Европейская Грузия" собирается у администрации правительства под лозунгом "Билет в один конец в Москву режиму Иванишвили". У здания парламента анонсирована акция – "Мы не сможем зайти в ЕС на российском корабле".