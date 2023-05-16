В Грузии оппозиция обещает встретить первый рейс из Москвы акцией протеста
В Грузии в день возобновления авиасообщения с Россией состоится акция протеста - оппозиция заявляет, что действия руководящей партии "Грузинская мечта" – предательство национальных интересов грузинского народа
Об этом пишет Радио Свобода.
"Весь цивилизованный мир говорит, что полеты авиакомпании "Азимут" запрещены, а правительство Грузии сказало этой авиакомпании – добро пожаловать, летайте. Этот самолет не сможет комфортно у нас приземлиться. Мы должны встать вместе во время первого полета и показать, где находится грузинское общество ", – заявила лидер оппозиционного движения "Дроа" Элене Хоштария.
Чиновница призвала единомышленников собраться 19 мая в 12:00 по тбилисскому времени на столичной площади Первой республики, после чего они отправятся колонной в международный аэропорт Тбилиси.
"Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами", – сказала Хоштария.
По информации грузинских СМИ, сегодня, 16 мая, в Тбилиси пройдут две акции протеста против авиасообщения с Россией. Партия "Европейская Грузия" собирается у администрации правительства под лозунгом "Билет в один конец в Москву режиму Иванишвили". У здания парламента анонсирована акция – "Мы не сможем зайти в ЕС на российском корабле".
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки.
- ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты – летать разрешить российской компании "Азимут".
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