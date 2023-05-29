В Грузии охарактеризовали свои отношения с РФ как "стратегическую политику терпения"
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что вопрос возобновления дипломатических отношений с Россией не обсуждается. Об уступках РФ речь не идет
Об этом политик сказал журналистам, передает издание " Новости Грузия ".
"Мы не проводим политику уступок России. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения", – заявил спикер грузинского парламента.
Он заявил, что национальным интересом Грузии является якобы "сохранение мира и усиление экономики".
"Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся... Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс" , – заявил Папуашвили.
- Ранее президент Грузии Зурабишвили раскритиковала правительство , отметив, что оно "говорит на одном языке с Москвой".
- Также она говорила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ.
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