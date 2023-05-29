Об этом политик сказал журналистам, передает издание " Новости Грузия ".

"Мы не проводим политику уступок России. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения", – заявил спикер грузинского парламента.

Он заявил, что национальным интересом Грузии является якобы "сохранение мира и усиление экономики".

"Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся... Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс" , – заявил Папуашвили.