В Грузии одна из площадей столицы может быть переименована в честь Героев Украины
Одну из площадей столицы Грузии Тбилиси могут переименовать в название "Героев Украины"
Об этом сообщает " Европейская правда ".
Во время встречи с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым мэр Тбилиси Каха Каладзе высказался о возможном переименовании одной из площадей города.
Каладзе заявил о готовности в сотрудничестве с городским советом Тбилиси разработать этот вопрос.
С началом полномасштабной войны России против Украины, отношения Киева и Тбилиси подверглись резкому ухудшению. Был отозван посол Украины Игорь Долгов. Все это из-за отказа Грузии ввести санкции против РФ.
- 6 апреля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подозревает Грузию в попытках помочь России обойти санкции.
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