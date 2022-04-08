В Грузии одна из площадей столицы может быть переименована в честь Героев Украины

Об этом сообщает " Европейская правда ".



Во время встречи с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым мэр Тбилиси Каха Каладзе высказался о возможном переименовании одной из площадей города.



Каладзе заявил о готовности в сотрудничестве с городским советом Тбилиси разработать этот вопрос.



С началом полномасштабной войны России против Украины, отношения Киева и Тбилиси подверглись резкому ухудшению. Был отозван посол Украины Игорь Долгов. Все это из-за отказа Грузии ввести санкции против РФ.

6 апреля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подозревает Грузию в попытках помочь России обойти санкции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb