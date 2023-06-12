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В Грузии надеются получить статус кандидата в члены Евросоюза до конца года

12 июня, 2023 понедельник
07:00
Мир

Глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси планирует завершить выполнение 12 рекомендаций Еврокомиссии в июне, чтобы Грузия могла получить статус кандидата в члены Европейского Союза в декабре этого года

Об этом передает " Грузия Online".

Так, грузинское правительство намерено в конце июня выполнить все 12 рекомендаций Еврокомиссии, чтобы страна могла стать кандидатом в члены ЕС.

"Мы активно работаем над реализацией плана по 12 пунктам, реализация всех реформ завершится к концу июня, и страна будет готова получить статус кандидата", - сказал он.

Кобахидзе надеется, что в декабре 2023 года со стороны Европейского совета "будет принято справедливое решение".

"К сожалению, в прошлом году Европейский совет принял решение, которое разочаровывает наше общество. Надеемся, что в этом случае в декабре будет принято справедливое политическое решение", - подчеркнул он.

В разговоре с журналистами глава грузинской партии отметил, что когда дело доходит до политического решения – шансы "50/50".

"Мы будем всячески готовы получить статус кандидата в декабре, однако сейчас принимается политическое решение. Когда решение политическое, шансы всегда 50/50. Политический контекст существенно не изменился с июня прошлого года, но мы все же надеемся получить этот статус. Надо дождаться декабрьского решения, и надеемся, что в этот раз, в отличие от прошлого года, они примут справедливое решение", – добавил Ираклий Кобахидзе.

Путь Грузии в ЕС

В рамках евроинтеграции страна должна завершить все необходимые реформы в соответствии с планом получения статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Однако в ЕС отслеживают в шагах власти Грузии на этом пути определенные отступления. Так, в Брюсселе призвали Грузию присоединиться к санкциям против РФ и "сохранять бдительность по поводу любых возможных попыток обойти" ограничительные меры.

Однако в парламенте Грузии говорят, что Тбилиси не видит риска для себя в возобновлении полетов бортов российских авиакомпаний, а именно такое решение продиктовано исключительно "политикой терпения". А в правящей партии Грузии заявил, что будут рассматривать санкции против РФ тогда, когда страна станет частью ЕС.

Кроме того, из-за недавнего возобновления авиасообщения из РФ Грузии передали официальный демарш от имени 27 стран ЕС. А посол Евросоюза отметил, что такое решение Тбилиси противоречит решимости ЕС изолировать Россию из-за войны против Украины.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Берлине с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Обсудили грузинскую заявку на вступление в ЕС. Там канцлер призвал правительство Грузии своевременно и с максимальной решимостью принять необходимые меры в ближайшие недели.

ЕС
Грузия
Вступление в ЕС
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