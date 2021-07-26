В Грузии начались международные военные учения с участием ВМС Украины
4 тыс. военных участвуют в международных военных учениях Agile Spirit в Грузии
Об этом сообщает Радио Свобода .
Учения проходят под общим руководством Сил обороны Грузии и командования армии США в Европе и Африке. Они должны завершиться 6 августа.
Церемония открытия учений состоялась в грузинской военно-воздушной базе Сенаки. Торжественное закрытие запланировано провести на полигоне Орфоло. Учения пройдут на полигоне Вазиани и в военном аэропорту Вазиани.
Указывается, что это уже десятые учения из этой серии, имеющие целью повысить взаимную совместимость военных разных стран. Впервые такие учения состоялись в 2011 году, ежегодно в них принимают участие войска Грузии и США, к ним также привлекают другие страны. В этом году с 4 тыс. участников около 1600 из Грузии, еще около 700 из США.
Впервые общие комбинированные операции на полигоне Сорта проведут силы спецопераций Грузии, США, Великобритании, Румынии и Польши.
Среди других стран-участниц учений - Украина, Германия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Турция, Азербайджан, Испания, Канада и Италия.
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