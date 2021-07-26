В Грузии начались международные военные учения с участием ВМС Украины

Об этом сообщает Радио Свобода .



Учения проходят под общим руководством Сил обороны Грузии и командования армии США в Европе и Африке. Они должны завершиться 6 августа.

Церемония открытия учений состоялась в грузинской военно-воздушной базе Сенаки. Торжественное закрытие запланировано провести на полигоне Орфоло. Учения пройдут на полигоне Вазиани и в военном аэропорту Вазиани.

Указывается, что это уже десятые учения из этой серии, имеющие целью повысить взаимную совместимость военных разных стран. Впервые такие учения состоялись в 2011 году, ежегодно в них принимают участие войска Грузии и США, к ним также привлекают другие страны. В этом году с 4 тыс. участников около 1600 из Грузии, еще около 700 из США.

Впервые общие комбинированные операции на полигоне Сорта проведут силы спецопераций Грузии, США, Великобритании, Румынии и Польши.

Среди других стран-участниц учений - Украина, Германия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Турция, Азербайджан, Испания, Канада и Италия.