В Грузии молния убила 530 овец
На юге Грузии в результате удара молнии погибло 530 овец
Об этом сообщает "Информационный центр Джавахети".
Известно, что инцидент произошел 9 августа в окрестностях горы Абули в Ахалкалакском муниципалитете.
Часть погибшего скота принадлежала местному фермеру Николаю Леванову, других пригнали на выпас из соседнего региона Кахети.
Владелец пастбища обратился за помощью к местным властям. При мэрии города Ахалкалаки создана комиссия для оценки ущерба.
Как отмечают журналисты, в Грузии сегодня одна овца стоит около 350 лари (более $ 100).
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