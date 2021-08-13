В Грузии молния убила 530 овец

Об этом сообщает "Информационный центр Джавахети".



Известно, что инцидент произошел 9 августа в окрестностях горы Абули в Ахалкалакском муниципалитете.



Часть погибшего скота принадлежала местному фермеру Николаю Леванову, других пригнали на выпас из соседнего региона Кахети.



Владелец пастбища обратился за помощью к местным властям. При мэрии города Ахалкалаки создана комиссия для оценки ущерба.



Как отмечают журналисты, в Грузии сегодня одна овца стоит около 350 лари (более $ 100).

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