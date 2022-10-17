В Грузии могут пересмотреть безвизовый режим из РФ из-за наплыва россиян
Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила пересмотр безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в страну, начавшегося после вторжения в Украину
Об этом сообщает информационный портал "Новости-Грузия".
Об этом президент Грузии сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы в понедельник, 17 октября.
"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом", - сказала Зурабишвили.
Она добавила, что наплыв россиян в страну в последнее время стал вызовом.
"Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы применили все меры", - отметила Зурабишвили.
Добавим, что согласно грузинскому законодательству граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года.
Граждане Грузии могут посещать Россию в случае получения визы.
- Напомним, Грузия, Азербайджан и Турция начали совместные военные учения.
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