В Грузии могут пересмотреть безвизовый режим из РФ из-за наплыва россиян

Об этом сообщает информационный портал "Новости-Грузия".

Об этом президент Грузии сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы в понедельник, 17 октября.

"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что наплыв россиян в страну в последнее время стал вызовом.

"Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы применили все меры", - отметила Зурабишвили.

Добавим, что согласно грузинскому законодательству граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года.

Граждане Грузии могут посещать Россию в случае получения визы.

Напомним, Грузия, Азербайджан и Турция начали совместные военные учения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb